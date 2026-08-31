Devers pega su 30mo jonrón y los cortan racha de 7 triunfos de Bravos

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El jardinero de los Bravos de Atlanta, Michael Harris II (derecha), recorre las bases tras conectar un cuadrangular solitario contra los Gigantes de San Francisco durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el lunes 31 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

El venezolano Anthony Molina (2-0), quien fue traspasado de los Bravos a los Gigantes en la fecha límite, se apuntó la victoria ante su antiguo equipo en su primera apertura de la temporada. Permitió tres carreras en cinco entradas y ponchó a una cifra máxima en su carrera de seis.

Jason Foley, Reiver Sanmartin y Dylan Smith se combinaron para cuatro entradas en blanco desde el bullpen en un juego que se reprogramó tras la suspensión por lluvia del 18 de junio.

El jonrón de Devers en la primera entrada hacia el jardín derecho marcó la quinta vez en su carrera que alcanza la marca de 30 cuadrangulares y fue su cuarto jonrón en sus últimos ocho juegos. Se fue de 3-1 con dos carreras anotadas y dos bases por bolas.

El abridor de Atlanta Bryce Elder (8-8) permitió cinco carreras en 5 1/3 entradas. Michael Harris II conectó su 23er jonrón por los Braves.

El venezolano Osleivis Basabe conectó un jonrón por los Gigantes.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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