Detienen a ciudadano británico-iraní por incidente de seguridad en base aérea de EEUU en Inglaterra

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El hombre, de 27 años, fue detenido en Londres el jueves, y la policía registró dos propiedades en la capital británica.

La Policía Antiterrorista indicó en un comunicado que un ciudadano británico de 26 años fue interrogado por la policía bajo advertencia, pero no fue detenido.

La policía detuvo a cinco hombres el domingo, todos de unos 20 años y de Londres, por el incidente en la base Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar a Irán. Desde entonces, han quedado en libertad bajo fianza.

Vicki Evans, coordinadora nacional principal de la Policía Antiterrorista, manifestó que la investigación “es enormemente compleja, y nuestros equipos especializados están examinando múltiples líneas de investigación.

“Como hemos dejado claro, estamos analizando todos los posibles ángulos, incluida una posible implicación de un Estado extranjero”, añadió.

El primer ministro Andy Burnham ha afirmado que el Reino Unido ve “indicios sólidos” de que Irán tuvo algún papel en el incidente. Irán niega su implicación.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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