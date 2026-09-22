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Destituyen a fiscal que buscó impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Ministerio Público de Guatemala informó el martes la destitución de la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, sancionada por varios países por socavar la democracia en Guatemala y que en 2023 intentó impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.

La ahora exfiscal también procesó a varios funcionarios judiciales que buscaron el exilio denunciando criminalización por parte de la fiscalía por haber investigado hechos de corrupción.

Según Morales Lazo, en las elecciones presidenciales de 2023 se habría cometido un fraude, aunque nunca pudo probarlo ante la justicia. Los magistrados electorales y los organismos y observadores internacionales rechazaron esa acusación y sostuvieron que había sido una elección válida y sin fraude. La Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo entonces que la fiscalía buscaba un golpe de Estado.

Morales se desempeñaba actualmente como fiscal de delitos contra operadores de justicia y sindicalistas. Junto a ella fueron despedidos también seis trabajadores de su círculo de confianza. La fiscalía dijo que los despidos son parte de la reestructuración de la institución.

FUENTE: AP

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