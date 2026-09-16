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Después de 88 años, Bolivia y Paraguay culminan demarcación total de su frontera

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia y Paraguay concretaron el miércoles el trazado total de su frontera después de un largo proceso que se inició después de la Guerra del Chaco y la firma de la paz entre ambas naciones en 1938.

Autoridades de ambos países informaron en comunicados separados que se logró definir el último sector pendiente después de una reunión de tres días que sostuvo la Comisión Mixta Demarcadora de Límites en la cancillería boliviana en La Paz.

El último sector estaba en un segmento natural que divide a ambas naciones, el río Negro u Otuquis. En la nación boliviana queda al sureste de La Paz, la capital gubernamental, y forma parte del Pantanal que es compartido entre la triple frontera de Bolivia, Brasil y Paraguay.

“Los últimos 3,5 kilómetros fueron resueltos durante esta plenaria en La Paz, con el apoyo de drones de alta precisión y el cruce de datos de gabinete”, indicó la cancillería boliviana.

Por su parte, la embajada de Paraguay en Bolivia señaló en un comunicado publicadi en las redes sociales que el proceso es el “resultado de años de diálogo, cooperación, compromiso técnico y voluntad política, orientados a consolidar una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y la fraternidad entre dos naciones hermanas”.

Concluido el proceso de trazado, ambos países quedan compartiendo una frontera de aproximadamente 742 kilómetros, de los cuales 38 corresponden a áreas fluviales.

Ambos países se enfrentaron entre 1932 y 1935 en la llamada Guerra del Chaco en que se disputaron el área del Chaco Boreal y en la que Bolivia perdió aproximadamente 235.000 kilómetros cuadrados de esa región.

FUENTE: AP

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