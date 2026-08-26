Descubren túnel en construcción en una cárcel de Guatemala

Jorge López Dellachiessa, director del Sistema Penitenciario, indicó que, por medio de datos de inteligencia, se detectó el hallazgo de un escondite en el que se almacenaba licor, pero que se pretendía usar como túnel para una presunta fuga.

Con respecto al tamaño del túnel, el director dijo que “era un poco grande” y permitía que varias personas trabajaran en su interior. “Obviamente el túnel era para planear alguna fuga de los privados de libertad”, acotó.

López Dellachiessa explicó que, luego de la detección, se realizó una requisa en la cárcel, en la que también se incautaron drogas y teléfonos celulares.

El Ejército, el cual participó en la requisa, indicó que también se encontraron 387 objetos punzocortantes, 20 figuras de la Santa Muerte, dos cámaras de vigilancia, dos repetidores de señal wifi, cuatro radios intercomunicadores, 20.000 cajetillas de cigarrillos y 10 toneles de licor clandestino, entre otros objetos.

Desde el exterior era posible observar a reos formándose para ser contados. Uno de ellos llevaba un perro blanco.

En julio de 2025, las autoridades trasladaron a una cárcel de máxima seguridad a diez líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, luego de una masacre de siete personas que asistían a un funeral, presuntamente por disputas entre pandilleros. En respuesta, éstos se amotinaron y tomaron rehenes.

En octubre de ese mismo año la situación se agravó en las prisiones —especialmente en las que hay pandilleros recluidos—, luego de que se anunció que 20 de ellos se habían fugado, lo que obligó a efectuar modificaciones en la cúpula de seguridad del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

En noviembre, la policía derribó una estructura metálica de dos niveles fabricada por pandilleros para vivir cómodamente dentro de una prisión anexa a la de Pavón, y nuevamente hubo varios motines.

En enero de 2026, luego de que autoridades retomaran el control de varias prisiones donde se amotinaron los reos, diez policías fueron asesinados en ataques simultáneos y coordinados, ante lo cual Arévalo declaró un Estado de sitio.

Ese mismo mes, Marco Villeda, ministro de gobernación, reconoció en entrevista con The Associated Press que las pandillas tomaron el control de las prisiones en gran medida debido a la sobrepoblación, y que controlar las cárceles era vital para frenar la violencia que vive el país centroamericano.

FUENTE: AP