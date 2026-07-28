Descarrila un tren en la frontera México-EEUU y se derraman 59.000 litros de hidrosulfuro de sodio

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En un comunicado, la Profepa indicó que, aunque el compuesto es un químico peligroso, “el derrame no representa un riesgo inmediato para la población” según los análisis preliminares. No obstante, calificó la situación de “emergencia ambiental”.

El hidrosulfuro de sodio se usa en diversas industrias y en la minería.

El accidente del tren de la empresa Ferromex tuvo lugar el domingo en la madrugada en el municipio de Naco, vecino de una localidad estadounidense del mismo nombre, aunque no se informó oficialmente de lo ocurrido hasta el lunes por la tarde.

Nada más reportarse, acudieron al lugar equipos de emergencia, representantes de las empresas involucradas y personal de Protección Civil de Sonora. "Durante la inspección inicial se confirmó que no hubo personas lesionadas como consecuencia del descarrilamiento”, agregó la Profepa.

La Comisión Nacional del Agua ya realiza monitoreos y toma muestras del agua y el suelo para detectar cualquier posible contaminación del terreno.

Además, la Profepa continúa con “las diligencias de inspección para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente”.

En agosto de 2014 tuvo lugar en Sonora lo que las propias autoridades describieron como “el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México ”. La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de ocho municipios del estado. FUENTE: AP