Yordan Álvarez 'muy cerca' de regresar con Astros tras lesión en la mano

Yordan Alvarez (44), de los Astros de Houston, batea un elevado de sacrificio rumbo al jardín derecho frente a los Padres de San Diego, remolcando a Cam Smith durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el domingo 20 de abril de 2025, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.