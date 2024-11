Verstappen silencia a críticos en Brasil mientras se acerca a su 4to título de Fórmula Uno

El piloto de Red Bull Max Verstappen, de los Países Bajos, a la izquierda, celebra en el podio su primer lugar en el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en el autódromo de Interlagos, en Sao Paulo, el domingo 3 de noviembre de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved