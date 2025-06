Un elevado de sacrificio de José Iglesias en la 10ma da triunfo 1-0 a Padres sobre Gigantes

José Iglesias, derecha, de los Padres de San Diego, batea un elevado de sacrificio que llevó al plato a Jake Cronenworth durante la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Gigantes de San Francisco, el lunes 2 de junio de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved