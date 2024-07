¿Última batalla? Djokovic vence a su acérrimo rival Nadal en segunda ronda de París

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El serbio Novak Djokovic le pega con las dos manos a la pelota ante el español Rafael Nadal durante el partido de la segunda ronda del tenis de los Juegos Olímpicos en el estadio Roland Garros, el lunes 29 de julio de 2024, París, Francia. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El español Rafael Nadal saca ante el serbio Novak Djokovic durante la segunda ronda del tenis de los Juegos Olímpicos en el estadio de Roland Garros, el lunes 29 de julio de 2024, París, Francia. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El español Rafael Nadal, a la derecha, y el serbio Novak Djokovicpose posan antes de enfrentarse en la segunda ronda del tenis de los Juegos Olímpicos en el estadio de Roland Garros, lunes 29 de julio de 2024, París, Francia. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Simple, ha sido un jugador mucho mejor que el otro”, declaró Nadal tras el partido. "No he sido capaz de jugar al nivel que necesitaba para crearle problemas. Él tampoco me ha regalado prácticamente nada. Ha estado inspirado durante mucho rato. No he tenido la calidad de bola continuada como para crearle problemas. Tampoco tengo las piernas de hace 15 años".