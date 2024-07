UEFA acusa a Rodri y Morata tras cantico sobre Gibraltar durante celebraciones de Euro 2024

El capitán de la selección española, Álvaro Morata, con el micrófono, presenta al jugador Rodri, en el centro, a los aficionados durante las celebraciones del título de la selección española de fútbol en un escenario en la plaza Cibeles de Madrid, el lunes 15 de julio de 2024. España derrotó a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 en Berlín el domingo por la noche. (AP Foto/Andrea Comas) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved