Tribunal argentino declara nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona y resuelve nuevo proceso

Una fanática de la leyenda del fútbol Diego Maradona sostiene su imagen en las afueras de la corte donde los integrantes del equipo médico que trataron al exfutbolista son juzgados por homicidio en San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, martes 11 marzo, 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved