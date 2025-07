Tras golear al Real Madrid, el PSG apunta a Chelsea y un histórico cuadruplete

Fabián Ruiz celebra con Khvicha Kvaratskhelia tras anotar el primer gol del Paris Saint-Germain en la victoria 4-0 ante el Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes, el miércoles 9 de julio de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved