Título de la Copa Oro deja a México con baraja más amplia de talento y ánimo para el Mundial 2026

Los jugadores de México celebran tras ganar la Copa Oro ante Estados Unidos en Houston, el domingo 6 de julio de 2025. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El volante de México Gilberto Mora (7) realiza un pase frente a la marca del estadounidense Damion Downs (9) por la final de la Copa Oro en Houston, el domingo 6 de julio del 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El delantero mexicano Raúl Jiménez (9) celebra un gol ante Honduras en la semifinal de la Copa Oro el miércoles 2 de julio de 2025, en Santa Clara, California. (AP Foto/Eakin Howard) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved