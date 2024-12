Timberwolves derrotan 97-87 a Lakers sin LeBron James, con otra exhibición defensiva

Nickeil Alexander-Walker, arriba, de los Timberwolves de Minnesota, busca pasar la pelota mientras Rui Hachimura (28), de los Lakers de Los Ángeles, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 13 de diciembre de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved