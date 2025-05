Tigres: Tarik Skubal espera dificultar que lo saquen en los últimos innings

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"El juego ha cambiado un poco porque estos muchachos que entran son los mejores que han existido, pero mi objetivo es hacer que sea lo más difícil posible para A.J. sacarme de un juego", dijo Skubal el miércoles antes de que Detroit concluyera una serie en casa contra San Francisco. “Quiero que lo piense mucho. No quiero que sea una decisión fácil”.

"Incluso en ese momento, eso era un poco a la antigua", dijo Verlander. "Si él no hubiera sido mi manager, podría no haber tenido la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. Creo que lo que me separó de muchos muchachos fue mi capacidad para lanzar tantos lanzamientos y hacerme más fuerte a medida que avanzaba el juego, y hacerlo cada cinco días".

Cuando Skubal haga su próxima apertura el sábado en Kansas City, el zurdo quiere más tiempo de lo habitual.

"Quiero estar ahí para la sexta, séptima y octava entrada", dijo. "Habrá salidas de cinco entradas. Esos son juegos mediocres. No estoy muy orgulloso de esos. Estoy orgulloso de aquellos en los que estoy en la séptima, octava y entrego la pelota a nuestros muchachos".

En la última apertura de Skubal, permitió dos hits e igualó un récord personal con 13 ponches en una actuación de 94 lanzamientos que incluyó solo 22 bolas y ningún pasaporte. Fue apenas la quinta blanqueada individual esta temporada en las mayores.

Si él u otro abridor de Detroit es igual de eficiente, Hinch planea mantenerlos en el juego para la entrada final.

"Si los muchachos quieren entrar en la novena entrada con 85 lanzamientos, les prometo que los dejaré en el juego", dijo Hinch.

Hinch dijo que no es una crítica a los abridores cuando no duran mucho en los juegos, y agregó que no es una "insignia de honor saludable" simplemente dejar a los lanzadores en el montículo porque están teniendo un buen día.

En pocas palabras, dijo que lo que un relevista fresco tiene para lanzar a los equipos va a ser mejor que uno de los últimos pitcheos de cualquier abridor.

"A medida que los abridores se fatigan, ¿es su lanzamiento número 120 mejor que el primer lanzamiento de Will Vest? ¿O el primer lanzamiento de Tommy Kahnle? ¿O el primer lanzamiento de Brant Hurter?" preguntó Hinch. "La respuesta es no".

