Thompson logra triple-doble y Rockets vencen 135-131 a Cavaliers líderes

El alero de los Rockets de Houston, Amen Thompson (1), se dirige a la canasta defendida por el pívot de los Cavaliers de Cleveland, Jarrett Allen, a la derecha, en la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 25 de enero de 2025, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)