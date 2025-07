Thiago Silva lidera a los 'viejitos' de Fluminense ante Chelsea en semis del Mundial de Clubes

Thiago Silva (izquierda) de Fluminense pugna el balón con Nicolo Barella del Inter de Milán en los octavos de final del Mundial de Clubes, el lunes 30 de junio de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cole Palmer (izquierda) es felicitado por Enzo Fernández tras anotar el primer gol de Chelsea ante Palmeiras durante los cuartos de final del Mundial de Clubes, el viernes 4 de julio de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola)

Samuel Xavier (izquierda) Hercúles celeran el segundo gol de Fluminense ante Al Hilal en los cuartos de final del Mundial de Clubes, el viernes 4 de julio de 2025, en Orlando, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)