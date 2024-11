Temporada de Cowboys empeora con más problemas de lesiones

Dak Prescott, izquierda, quarterback de los Cowboys de Dallas, y CeeDee Lamb, wide receiver, abandonan el terreno de juego después del partido de la NFL en contra de los Falcons de Atlanta, el domingo 3 de noviembre de 2024, en Atlanta. Los Falcons ganaron 27-21. (AP Foto/ Brynn Anderson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved