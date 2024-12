Sin Anthony Richardson, los Colts pierden ante los Giants y se despiden de los playoffs

Joe Flacco (15), quarterback de los Colts de Indianápolis, es capturado detrás de la línea por defensivos de los Giants de Nueva York que provocaron un balón suelto en la última serie ofensiva del cuarto periodo de los Colts, en el partido de la NFL del domingo 29 de diciembre de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved