Sam Hauser acuerda extensión por cuatro años y 45 millones con los Celtics, dice fuente de AP

ARCHIVO- Sam Hauser, de los Celtics de Boston, reacciona después de acertar un triple durante la primera mitad del Juego 5 de las Finales de la NBA en contra de los Mavericks de Dallas, el 17 de junio de 2024, en Boston. Los Celtics aseguraron a otro miembro del núcleo que ganó el campeonato el domingo 21 de julio, al acordar una extensión de contrato por cuatro años y 45 millones de dólares, dijo a AP una persona con conocimiento de los detalles. (AP Photo/Michael Dwyer, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved