Saints, último equipo de la NFL sin entrenador, podría contratarlo hasta después del Super Bowl

Kellen Moore, coordinador ofensivo de los Eagles de Filadelfia, camina rumbo al campo de juego previo al Juego de Campeonato de la NFC en contra de los Commanders de Washington, el domingo 26 de enero de 2025, en Filadelfia. Moore es el principal candidato para ser entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans, el único equipo que falta en contratar head coach en la NFL. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.