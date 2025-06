Rory McIlroy cierra el US Open con ronda de 67 golpes; el próximo major será en su país natal

Rory McIlroy, de Irlanda del Norte, observa en el green del hoyo 17 después de tirar un putter en la última ronda del torneo de golf US Open, en el campo del Oakmont Country Club, el domingo 15 de junio de 2025, en Oakmont, Pensilvania. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.