Rockies ganan 6-5 a Orioles con jonrón de Tovar en la 8va; es su 5ta victoria en siete juegos

Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón frente al lanzador de los Orioles de Baltimore, Dean Kremer, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, en Baltimore, el viernes 25 de julio de 2025. (AP Foto/Terrance Williams) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.