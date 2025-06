Rockies evitan barrida y el peor récord en 78 juegos con triunfo de 4-2 sobre Diamondbacks

Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, apunta hacia las gradas mientras recorre las bases después de batear un cuadrangular de tres carreras frente al abridor de los Diamondbacks de Arizona, Brandon Pfaadt, en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 22 de junio de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.