Remera neerlandesa Oldenburg celebra su oro olímpico, 2 años después de accidente grave

Las holandesas Hermijntje Drenth, Marloes Oldenburg, Tinka Offereins y Benthe Boonstra festejan su medalla de oro tras la final de 4 en remo, en los Juegos Olímpicos, el jueves 1 de agosto de 2024, en Vaires-sur-Marne, Francia (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved