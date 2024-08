Rafael Nadal se retira del US Open, tercer torneo de Grand Slam que se perderá este año

Rafael Nadal reacciona tras perder con su compañero de equipo Carlos Alcaraz de España contra Austin Krajicek y Rajeev Ram de Estados Unidos durante la competencia de cuartos de final de tenis de dobles masculinos en el estadio de Roland Garros, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el miércoles 31 de julio de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved