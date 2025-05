Pilotos femeninas de F1 Academy buscan atraer nueva audiencia con serie de Netflix

© 2025 Netflix, Inc.

En esta foto proporcionada por Netflix, la actriz Abbi Pulling aparece en un auto en la serie 'F1: The Academy'. (Netflix vía AP) © 2025 Netflix, Inc.

Tras el éxito de "Drive To Survive", que provocó un auge en la audiencia de la F1 gracias a su mezcla de acción en la pista y visión detrás de cámaras, "F1: The Academy" se estrena en Netflix el miércoles. El documental debe generar una atención sin precedentes a la serie de carreras exclusivamente para mujeres.

"Definitivamente ha cambiado mi vida y ha ayudado a que mi carrera progrese", expresó Pulling a The Associated Press. "La pequeña de ocho años que comenzó en el karting definitivamente nunca habría imaginado cómo todo ha explotado y se ha vuelto tan grande".

Para las pilotos, ofrece financiamiento y una oportunidad para consolidar una marca. Pulling, quien sale compartiendo una casa con su manager, dice que no podría haber seguido compitiendo si no fuera por F1 Academy, ni continuar en 2025 si no fuera por ganar el título.