Pete Alonso y Kyle Schwarber no participarán en el Derby de Jonrones

Pete Alonso de los Mets de Nueva York batea un doble remolcador en la sexta entrada ante los Cerveceros de Milwuakee el jueves 3 de julio del 2025. (AP Foto/Frank Franklin II)

"No necesariamente me siento llamado este año a hacerlo. Me encanta el evento. Es un evento increíble. Simplemente no me sentí realmente motivado para hacerlo este año", dijo Alonso en citas recuperadas por MLB.com. "Simplemente pensé que me tomaría un descanso, usaría el descanso para recuperarme y volvería a ello, ayudaría al equipo a ganar en la segunda mitad".