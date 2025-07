Paul Gascoigne 'de vuelta en casa y recuperándose bien' tras visita al hospital, dice representante

ARCHIVO - El ex mediocampista inglés Paul Gascoigne en el estadio de Wembley, el 14 de noviembre de 2019, en Londres. (Mike Egerton/PA vía AP) PA Wire

“Paul ingresó voluntariamente a urgencias el viernes después de tener problemas con una afección de garganta que ha tenido durante un tiempo. Ya está de vuelta en casa y se encuentra bien”, dijo el lunes Carly Saward, de la agencia de talentos The MNT, en un correo electrónico enviado a The Associated Press: "Paul ingresó voluntariamente a urgencias el viernes después de tener problemas con una afección de garganta que ha tenido durante un tiempo. Ya está de vuelta en casa y se encuentra bien".