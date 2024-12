Paolo Banchero intensifica su rehabilitación y su regreso con el Magic se acerca

ARCHIVO - Paolo Banchero, centro, del Magic de Orlando, aparece sentado en la banca durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Clippers de Los Ángeles, el miércoles 20 de noviembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Eric Thayer, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved