Padres vencen 8-2 a Diamondbacks y rompen racha de tres derrotas consecutivas

Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, a la derecha, celebra con Gavin Sheets (30) después de anotar contra los Diamondbacks de Arizona tras un doble de Luis Arráez en la quinta entrada de un juego de béisbol, el domingo 15 de junio de 2025, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved