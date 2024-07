Ozzie Albies, 2da base de Bravos, se perdería cerca de 8 semanas con fractura de muñeca

El segunda base de los Bravos de Atlanta, Ozzie Albies, arriba, intenta retirar a Michael Siani, de los Cardenales de San Luis, abajo, en la novena entrada de un juego de béisbol, el domingo 21 de julio de 2024, en Atlanta. Albies sufrió una fractura en la muñeca izquierda en la acción. (Foto AP/Jason Allen) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved