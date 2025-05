Ohtani dispara otro jonrón de apertura y Dodgers derrotan 7-2 a Guardianes

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángels, observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular solitario en el juego de béisbol de Grandes Ligas frente al abridor Gavin Williams, de los Guardianes de Cleveland durante la primera entrada, el lunes 26 de mayo de 2025, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.