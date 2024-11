Neymar podría estar fuera 2 semanas por lesión. Aumentan conjeturas sobre su futuro en Al Hilal

ARCHIVO - El brasileño Neymar saluda a los aficionados durante una sesión de entrenamiento en Cuiabá, Brasil, el martes 10 de octubre de 2023. Neymar sufrió otra lesión el lunes 4 de noviembre de 2024 en apenas su segundo partido desde que regresó de una ausencia de 12 meses cuando el Al-Hilal de Arabia Saudita derrotó 3-0 al Esteghlal de Irán en la Élite de la Liga de Campeones de la AFC. (AP Foto/Andre Penner, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.