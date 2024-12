Netflix promedia más de 30 millones de espectadores en su doble jornada NFL de Navidad

El corredor de los Ravens de Baltimore, Derrick Henry, a la izquierda, y el quarterback Lamar Jackson (8) son entrevistados por el reportero de Netflix Jamie Erdahl después de un partido contra los Texans de Houston, el miércoles 25 de diciembre de 2024, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.