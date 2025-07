Mundial de Clubes: asientos vacíos, calor extremo, retrasos por mal clima y Chelsea campeón

Los jugadores de Chelsea y Paris Saint-Germain previo a la final del Mundial de Clubes, el domingo 13 de julio de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Pamela Smith) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fabián Ruiz celebra con Khvicha Kvaratskhelia tras anotar el primer gol del Paris Saint-Germain en la victoria 4-0 ante el Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes, el miércoles 9 de julio de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Germán Cano (14) celebra tras marcar el primer gol de Fluminense ante el Inter de Milán en los octavos de final del Mundial de Clubes, el lunes 30 de junio de 2025. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lionel Messi del Inter Miami avanza con el balón ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final del Mundial de Clubes, el domingo 29 de junio de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved