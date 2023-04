Modric lesionado; en duda para Copa del Rey y Champions

ARCHIVO - Luka Modric, del Real Madrid hace un gesto durante el partido contra Celta Vigo por La Liga española en el estadio Santiago Bernabeu, Madrid, 22 de abril de 2023. Modric sufrió una lesión en el muslo izquierdo que pone en duda su participación en la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Liga de Campeones contra Manchester City, informó el club el viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Manu Fernandez, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.