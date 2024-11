Michael Porter Jr. anota el tiro ganador en los últimos segundos y Denver vence 122-120 a Dallas

Russell Westbrook, centro, de los Nuggets de Denver, se enfila al aro mientras Luka Doncic, izquierda, Kyrie Irving (11) y Daniel Gafford, de los Mavericks de Dallas observan sin poder defender en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA el domingo 10 de noviembre de 2014, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.