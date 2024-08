México se baja de final de salto ecuestre de Juegos Olímpicos por lesión de caballo

El jinete mexicano Carlos Hank Guerreiro, en los lomos de H5 Porthos Maestro Wh Z, durante la clasificación de la prueba de saltos por equipos, en los Juegos Olímpicos de París, el jueves 1 de agosto de 2024, en Versalles, Francia. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved