México refrenda el título de la Copa Oro de CONCACAF y suma su 10mo título al vencer 2-1 a EEUU

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El capitán de la Selección Mexicana de Fútbol, Edson Álvarez (4), alza el trofeo que acredita al Tri como el campeón de la Copa Oro de CONCACAF después de derrotar a Estados Unidos en la Final por 2-1, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edson Álvarez, derecha, de la Selección Mexicana de Fútbol, marca el segundo gol del Tri con un remate de cabeza en el segundo tiempo de la Final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edson Álvarez (4), de la Selección Mexicana de Fútbol, celebra después de anotar el segundo gol del Tri frente a Estados Unidos, en el segundo tiempo de la Final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana de Fútbol, celebra después de marcar el primer gol del Tri en el primer tiempo de la Final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ambas selecciones tuvieron con este partido su último duelo oficial previo al Mundial de 2026, que organizan junto con Canadá.

“Tiene (el título) su importancia, porque los últimos torneos organizados por CONCACAF hemos tenido la oportunidad de ganarlos, eso me llena de orgullo, porque nos da confianza y energía para el futuro”, dijo Aguirre. “Ya no hay partidos oficiales, solo amistosos, y hay que seguir buscando jugadores para el Mundial, que va a ser la prueba de fuego para muchos de nosotros".

México llegó a seis títulos en finales ante Estados Unidos, que únicamente ha sacado tres triunfos en estos enfrentamientos por el cetro del torneo de CONCACAF ante el Tri.

Aguirre celebró la conquista de su segunda Copa Oro, luego de la conseguida en 2009 (durante su segunda gestión en el Tri), en la que venció 5-0 justamente a Estados Unidos. Al ganar esta Copa Oro, el “Vasco” se convirtió en el técnico con más títulos obtenidos con la selección mexicana, con tres dos etapas, dejando atrás a Manuel Lapuente.

“Es un gran esfuerzo el que hizo este grupo por estar tanto tiempo junto. Creció futbolísticamente del primer día hasta el último; el equipo fue avanzando en rendimiento y, creo, que fuimos justos vencedores”, expresó Aguirre.

Del otro lado, Mauricio Pochettino seguirá a la espera de una mejor oportunidad para celebrar su primer campeonato como estratega estadounidense.

Pochettino se quejó de las decisiones arbitrales al considerar que a su equipo se le debió haber otorgado un penal por una mano de Jorge Sánchez a los 67 minutos. También dijo que Luna no debió haber sido sancionado por la falta que propició el tiro libre que acabó con el gol de Álvarez y que la decisión original de declarar a Álvarez en posición adelantada debió haberse mantenido.

El técnico argentino manifestó que si decisiones similares hubieran sido en contra de México, “tendríamos un incendio en el estadio".

“Pero para nosotros, es como, está bien, ellos son buena gente. No es un problema”, agregó. “No quiero llorar. No voy a llorar. Quiero decir la verdad. La verdad es que si eso hubiera ocurrido en el campo contrario, sin duda sería penal. Eso fue penal. Quizás ahí estaba el 2-1 para nosotros y quizás estábamos celebrando el trofeo. Creo que está claro y no se trata de llorar. No se trata de quejarse”,

El Tri no entró en pánico después de verse en desventaja tras el potente cabezazo de Richards, que apenas rebasó la línea final y fue validado por el árbitro central, el guatemalteco Mario Escobar.

La reacción mexicano, que tuvo un sobresaliente apoyo desde las gradas el estadio texano, dio frutos cuando Marcel Ruiz filtró un pase al área que Jiménez definió de media vuelta con un disparo arriba que dejó sin opciones a Freese.

Álvarez consumó la remontada después de rematar con la frente hacia el primer poste.

“Es un momento muy emotivo para mí. Desde el momento que venimos a Houston me vino a la mente aquel día en el que me desgarré (durante la Copa America de 2024). Solo le pedía a la vida que me regalara una alegría más. Dios no falla, en aquel momento cuestioné porqué, pero ahora estoy festejando”, dijo Álvarez.

Raúl Jiménez realizó una celebración honrando la memoria del futbolista Diogo Jota, de quien fue compañero en el Wolverhampton, en la que sacó una playera de México con el nombre del portugués, la puso en sus piernas al sentarse e hizo como que jugaba un videojuego, algo que caracterizó al fallecido (en un accidente) jugador del Liverpool.

FUENTE: Associated Press