México: América sale en busca del bicampeonato lejos del Estadio Azteca

Miguel Layún y Henry Martín celebran con el trofeo de campeón después de derrotar a Tigres en el partido de vuelta de la final del fútbol mexicano en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el domingo 17 de diciembre de 2023. América ganó 4-1 en el marcador global. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved