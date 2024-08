Mexicana Fátima Herrera cae en octavos de final de peso mosca: "Se gana o se aprende"

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La mexicana Fátima Herrera, de azul, en su pelea de octavos de final en peso mosca ante la turca Buse Cakiroglu, el jueves 1 de agosto de 2024, en Villepinte, Francia. (AP Foto/John Locher)

“Me han reconocido las peleadoras que yo consideraba rivales fuertes, me han dado ese respeto y eso me llena de orgullo”, puntualizó. “Me están dando ese respeto que en su momento no lo tuve, porque me veían como una rival que no tenía nada, que no les causaba un temor, y ahora me ven diferente”.

En lo personal, sí, me siento satisfecha. El simple hecho de ganar una pelea fue muy importante, porque no cualquiera lo hace, muchas se quedaron en la primera", indicó. “Esto me hace sentirme orgullosa, creo que me quedé a nada de estar en unos cuartos de final”.

Ahora, Herrera tiene planeado tomar el siguiente ciclo olímpico con mayor determinación. Después de no poder participar en justas regionales como los Juegos Centroamericanos o Juegos Panamericanos, la oriunda de San Luis Potosí, en el centro norte del país, ahora cuenta con más herramientas para enfrentar el desafío.

“Esto me ha ayudado a impulsarme de una forma diferente, a ver las cosas diferente”, dijo, visiblemente agotada. “Creo que esto no termina para mí porque voy a seguir preparándome. Esto me dio este plus, este extra para decir, me espero cuatro años más para mi siguiente ciclo olímpico”.

