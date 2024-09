Mets vencen 2-1 a los Filis con jonrón de Nimmo, y postergan su conquista de banderín

El relevista puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Edwin Díaz reacciona luego de ponchar a Kody Clemens para el último out durante el juego de béisbol frente a los Filis de Filadelfia, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/John Munson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.