Mets derrotan a los Nacionales 2-1 con sencillo de Marte en la 10ma entrada

El dominicano de los Mets de Nueva York, Starling Marte reacciona mientras corre hacia la primera base tras conectar un sencillo remolcador en el décimo episodio del juego de béisbol ante los Nacionales de Washington, el lunes 16 de septiembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.