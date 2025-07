Merlier gana etapa nueve del Tour de Francia tras frustrarse la escapada de van der Poel

El ganador de la etapa, el belga Tim Merlier, celebra al cruzar la meta de la novena etapa de la carrera ciclista Tour de France, de 174,1 kilómetros (108 millas), con salida en Chinon y llegada en Chateauroux, Francia, el domingo 13 de julio de 2025. (AP Photo/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved