Medias Rojas dejan tendidos en el terreno 11-9 a Angelinos con jonrón de Rafaela en la 9na

Fanáticos celebran el cuadrangular de Ceddanne Rafaela (3) con el que los Medias Rojas de Boston dejaron tendidos en el campo a los Angelinos de Los Ángeles en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 4 de junio de 2025, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.