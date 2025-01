Matsuyama logra récord personal con 11 birdies y lidera por 1 a Morikawa en Kapalua

Hideki Matsuyama, de Japón, reacciona después de fallar un putt en el green del hoyo 13 durante la tercera ronda del evento de golf The Sentry, el sábado 4 de enero de 2025, en el campo Kapalua Plantation en Kapalua, Hawái. (AP Foto/Matt York) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.