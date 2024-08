Marea azul y roja brinda último adiós al futbolista uruguayo Juan Izquierdo

Familiares y aficionados del fútbol observan el velatorio de Juan Izquierdo en Montevideo, el jueves 29 de agosto de 2024. El jugador del club uruguayo Nacional falleció tras sufrir una arritmia en un partido de la Copa Libertadores en Sao Paulo. (AP Foto/ Matilde Campodónico) Family members and fans of soccer player Juan Izquierdo gather around his coffin during a wake at his Nacional soccer club in Montevideo, Uruguay, Thursday, Aug. 29, 2024. Izquierdo died at a Brazilian hospital after collapsing on Aug. 22 during a Copa Libertadores soccer match between Nacional and Sao Paulo. (AP Photo/Matilde Campodonico) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved