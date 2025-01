Man City y PSG se salvan en la Liga de Campeones. Real Madrid y Bayern Múnich a los playoffs

Goncalo Ramos (abajo a la izquierda) festeja con sus compañeros del París Saint-Germain tras anotar ante el Manchester City en la Liga de Campeones, el miércoles 22 de enero de 2025. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Savinho celebra tras anotar el tercer gol del Manchester City ante el Club Brujas en el partido de la Liga de Campeones, el miércoles 29 de enero de 2025. (AP Foto/Dave Thompson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El zaguero Joel Ordóñez (izquierda) de Club Brujas anota un autogol en el partido contra el Manchester City en la Liga de Campeones, el miércoles 29 de enero de 2025. (AP Foto/Dave Thompson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ousmane Dembele celebra tras anotar el tercer gol del Paris Saint-Germain en el partido contra Stuttgart en la Liga de Campeones, el miércoles 29 de enero de 2025. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jude Bellingham (izquierda) celebra con su compañero Rodrygo tras anotar el segundo gol del Real Madrid ante Brest en el partido de la Liga de Campeones, el miércoles 29 de enero de 2025, en Guingamp, Francia. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved